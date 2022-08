Fekete-Dombi Ildikó, a gyulai kiállítóhelyeket működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerdai sajtótájékoztatójukon emlékeztetett arra, hogy a Kohán Képtárban egy hónapon keresztül tekinthették meg az érdeklődők a Magyar Géniusz vándorkiállítást.

Fotós: Für Henrik

Hozzátette, a tárlat nagy része távozott, de még egy hónapon keresztül a Kohán Képtárban lesz látható a Magyar Géniusz néprajzi gyűjteményi összeállítása, amelyet Kohán György alföldi, paraszti ihletésű festményei, alkotásai egészítenek ki. Utóbbi kiállítás anyagát Gyarmati Gabriella művészettörténész válogatta össze az alkotó vidéki életmódhoz kötődő képeiből, a néprajzi tárlathoz kapcsolódva.

Fekete-Dombi Ildikó elmondta, korábban életre hívtak egy rangossá váló tradíciót, mintegy öt éve magángyűjteményeknek is bemutatkozó lehetőséget biztosítanak a Kohán Képtárban.

Ebbe a sorba illeszkedik a Szilágyi András művészeti író magángyűjteményéből összeállított Látható láthatatlan című kiállítás.

Gyarmati Gabriella művészettörténész és Fekete Dombi Ildikó az Erkel Ferenc Nonprofit Kft ügyvezetője

Fotós: Für Henrik

Gyarmati Gabriella művészettörténész kiemelt feladatnak nevezte, hogy a szakmai szempontból aranybányának tekinthető Kohán hagyaték érdekességeit, különlegességeit bemutassák. Mint mondta, egy olyan kollekcióról van szó, aminek nagyon sokféle arca van, ezért is illeszthető be különböző tematikus kiállításokba. Kiemelte, Kohán György nemcsak Gyulának, Békés megyének és Magyarországnak különleges művésze, hanem még ennél is sokkal nagyobb formátumú.

A hagyaték igazi kuriózum

– tette hozzá. –

Ha felvetődik egy-egy tematikus téma, mint most is, a Kohán életműben találni kapcsolódó alkotásokat. A paraszti témákat feldolgozó festmények és grafikák is illenek a néprajzi kiállításhoz.

Mint megtudtuk, a plusz egy gyulai géniusz – Kohán György alföldi ihletésű festményei című tárlaton a valósághoz szervesen kapcsolódó alkotásoktól az elvontabb, „paraszti totemekig” a művész számtalan különleges munkája tekinthető majd meg.