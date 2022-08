A Dél-békési Természetvédelmi és Madártani Egyesület megrendezte harmadik Csanádi-háti Természetvédelmi Konferenciáját a napokban. A rendezvénynek korábban Mezőkovácsháza adott otthont, most azonban első ízben Kevermes volt a házigazda. Idén is olyan kutatók tartottak előadásokat, akik a Csanádi-hát földrajzi kistájon (is) végeznek kutatómunkát állatokkal és növényekkel kapcsolatban.

A hallgatóság (a megye több pontjáról érkeztek) hét előadáson vehetett részt.

A térség egyik legjelentősebb természeti értékéről, az atracélcincér állományhelyzetéről Danyik Tibor beszélt. Rávilágított arra a sajnálatos tényre, hogy az utóbbi években például a fokozott útfelújítások és a mezőgazdaság mértéktelensége miatt felgyorsult az amúgy is kritikus helyzetben lévő faj élőhelyeinek megsemmisülése, degradációja.

Ott tartunk, hogy belátható időn belül a legtöbb élőhelye eltűnik a fajnak a térségben, és szinte tehetetlen a természetvédelem.

Csathó András István és Guller Zsófia Eszter a Battonya-tompapusztai löszpusztagyepen végzett vizsgálatait mutatta be, míg a délelőtt zárásaként dr. Bede Ádámtól hallhattak az érdeklődők előadást a Csanádi-hát kunhalmainak 2022-es felmérés eredményéről.

A madaras szekcióból Bozó László ornitológus előbb az örvös galamb Csanádi-háti városiasodásáról, később pedig az ültetett erdők madárvonulásban betöltött szerepéről beszélt. Nem véletlen: a legtöbb kérdés az örvös galambos előadáshoz érkezett, mivel a faj rendkívüli módon terjeszkedik lakott területen és az emberek ma már rendszeresen találkoznak egyedeivel.

A konferencia talán legkülönlegesebb előadását Rutkai Tamás tartotta.

Ő az erdei fülesbagoly 2016 és 2020 közötti kevermesi táplálkozástani vizsgálatainak eredményeit mutatta be, de a baglyokról is sok érdekességet mesélt.

Előadását követően lehetőség nyílt a bagolyköpet-elemzés gyakorlatának megismerésére is, hiszen az előadó elhozta a felszerelését és néhány köpeten szemléltette a kutatómunkát.

A résztvevők sok, hasznos információval gazdagodtak, a szervezők pedig megerősítést kaptak arra, hogy a konferenciának, amit a Nemzeti Kulturális Alap támogatott, van létjogosultsága.