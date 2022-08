Kreativitásra mindig szükség van

Bármennyire is kifinomult a technika, a fotós készíti el a képet, a modern gépek mögött is ott van a saját látásmóddal rendelkező ember – hangsúlyozta a kiállításmegnyitón Jenei Péter fotográfus, oktató. A fényképezés napról napra fejlődik, az viszont nem változik, hogy ötletességre, tudásra szükség van. A jó képek pedig beszélnek, mást és mást mesélnek mindenkinek, ez teszi őket különlegessé és színessé. A tárlaton látható fotókról megosztotta, hogy a hagyományos értékek mellett megjelenik a felnövekvő generációk szenvedélye, kreativitása is.