Második felvonás 1 órája

Zenei nagyágyúk is színesítik a Csabai Nyár programjait

A Neoton Família Sztárjai, az Irie Maffia, az Ivan & The Parazol, a Beatrice is érkezik Békéscsabára a Csabai Nyár második felvonása keretében – ismertették a pénteken a Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stégen tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve: az események java kiköltözik a főtérre, miközben a stégnél is számos program vár az érdeklődőkre.

L. B. L. B.

Forczek Győző és Varga Tamás ismertette a programokat. Fotós: Für Henrik

Forczek Győző és Varga Tamás ismertette a programokat. Fotós: Für Henrik

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Munkácsy Negyed szívében tartják a csaknem ötven rendezvényt, és hogy azok szinte mindegyike ingyenes. Kiemelte, hogy igazi sztárokat, komoly formációkat láthatnak, hallhatnak majd a békéscsabaiak és a városba látogatók. Hozzátette, hogy a Csabai Nyár első felében, a Városházi Esték keretében színvonalas, tartalmas és telt házas előadásokon szórakozhatott a közönség, köszönhetően a Jókai színháznak. Hangsúlyozta azt is, hogy ilyen hosszan tartó és sokszínű rendezvénysorozatot nem sok város tud felmutatni. Forczek Győző, a Csabai Nyár második részét szervező Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese aláhúzta, nagy durranás várható jövő héten a főtéren. Július 14-én, csütörtökön utcabál lesz az Antovszki Banddel. Július 15-én, pénteken érkezik a Neoton Família Sztárjai, július 16-án, szombaton az Irie Maffia, az egyik legjobb hazai fesztiválzenekar, ezen két programra ezernél is több vendéget várnak. A nagy koncertek után a stégen lép fel pénteken a Show & Bors és a Skorka Blue, szombaton A Láma Dalai. A városi nyugdíjas egyesület július 19-én, kedden, valamint július 20-án, szerdán tartja a főtéren az ének és irodalom, illetve a tánc és irodalom napját. Július 21-én, csütörtökön ismét egy nagyágyú, a Bisztro Baleset Band szól a Szent István téren. Emellett a stégen lesznek gyermekeknek szóló programok, a komolyzene ugyancsak teret kap, de további könnyűzenei koncerteket is szerveznek, sőt színházi előadás ugyancsak színpadra kerül. Ezek kapcsán átlagosan 100-150 érdeklődőre számítanak. Forczek Győző igazgatóhelyettes előrevetítette, hogy augusztus 20-án 19 órától az Ivan & The Parazol, 21.30 órától pedig a Beatrice ad koncertet a Szent István téren. De érkezik a következő hetekben a Hősök, Boggie és a The Biebers is Békéscsabára.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!