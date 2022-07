A kiállítás egy hetvenhét évvel ezelőtt kezdődött, hosszú esztendőkön át tartó szomorú időszakot, a malenkij robotot elszenvedők életét és átélt érzéseit mutatja be – fogalmazott köszöntőjében Frei Zita. A Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, a tárlat anyagában helyi vonatkozású személyes tárgyakat is láthatnak az érdeklődők, amelyeket Frey Mihályné és Körösi Mihály alpolgármester állított össze.

Nagyné Pintér Jolán, a Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke elmondta, Gulágot megjárt szülők gyermekeként sokféle dokumentumot látott már a szovjet kényszermunka témakörében.

– A rabok hoztak haza csorba csajkát, összetákolt kis keresztet, megsárgult imakönyvet, szakadt ruhaneműt, göcsörtös rózsafüzért, ennyi maradt számukra emlékként – sorolta. Hozzátette, őt mindig a levelek, a levelezőlapok és emlékiratok rázták meg legjobban.

– Tudom, hogy milyen körülmények között írták, milyen testi és lelki állapotban fogalmazták meg a megfogalmazhatatlant – tette hozzá Nagyné Pintér Jolán, aki hangsúlyozta, ne legyenek kétségeink, többnyire nem az igazgat írták az állapotukról. „Jól vagyunk, minden rendben van” – nyugtatták az otthoniakat.

Kifejtette, igazán ritka, amikor apró használati tárgyakon, lapokon kívül más is fennmaradt, de erre is van példa. A hétfőn megnyílt és szombatig a mezőberényi városházán megtekinthető tárlat is éppen ilyen ritkaságokat sorakoztat fel, és így valóban rendhagyó megemlékezés a szovjet kényszermunkára hurcoltak előtt.

Emlékeztetett arra, hogy 2021 novemberében igazi művészettörténeti szenzációként mutatták be Budapesten a békéscsabai születésű, Békés megyéhez több szálon kötődő Jakuba János, Munkácsy-díjas festőművész egyedülálló, a szovjet hadifogságban készült alkotásait.

– Ezek a képek kordokumentumok, nehéz évek lenyomatai a művészet eszközével elbeszélve – ecsetelte. – Különlegesek azért is, mert a szovjet kényszermunkáról ismert okok miatt nem igazán maradtak fent fotók, festmények és vizuális emlékek.

Szólt arról, hogy a kiállításon megtekinthetők Fellner János gyűjteményének darabjai és Mohos Andor családjának levelei, amelyek a személyes sorsokra mutatnak rá.

– Így a rajzok és az írott sorok együttesén átsejlik a kényszermunka keserű valósága. A válogatást pedig kiteljesítik a mezőberényi elhurcoltak megható levelei, naplói, tárgyi emlékei – hangsúlyozta, majd kiemelte: a tárlat arra is megtanít bennünket, hogy a nehéz körülmények között is hogyan lehet embernek maradni, hogyan lehetett ecsetet, ceruzát ragadni, levet írni, naplót lejegyezni, keresztet faragni.

A mezőberényi vonatkozású malenkij robot emlékek között ott találjuk Schafer Mihály hazacsempészett bányászlámpáját, Gottschick Erzsébet hazahozott vörösfenyő ládáját, Berg Ádám emlékkönyvét és Barna József hazahozott tányérját. A hadifogságból hazahozott tárgyak között Gottschick András katonaládáját, Virág András tábori postai levelezőlapjait és Braun Mihály hazaküldött leveleit láthatják az érdeklődők.

Kötelességünk emlékezni

Amikor arról beszélünk, hogy miként sikerül embernek maradni a szörnyűségek közepette is, példa azoknak a sorsa, akik annak idején elszenvedték a malenkij robot borzalmait – hangsúlyozta megnyitó beszédében Siklósi István. Mezőberény polgármestere kitért arra, úgy tudja, hogy öten, köztük négyen Mezőberényben, egy ember pedig Gyulán még él a borzalmakat elszenvedők közül.

– A sorsukon keresztül kötelességünk emlékezni az akkori eseményekre, hogy ami akkor megtörtént, az soha többé ne fordulhasson elő – nyomatékosította. Nagyon fontosnak nevezte, hogy akinek lehetősége van rá, beszélgessen a túlélőkkel, akik sok olyan gondolatot tudnak megosztani hallgatóikkal, amelyekből a fiatalabbak is erőt meríthetnek, töltekezhetnek saját sorsukat illetően. A kiállítás szombatig tekinthető meg a mezőberényi városházán.