Az eseményen Gnandt János, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művézettörténésze mutatta be az alkotót és annak kiállításon látható műveit. A művészettörténész beszédében elmondta, a most nyíló kiállítás a textilművész alkotói pályájának főbb állomásait mutatja be. A tárlat anyaga kollázsokból, a kollázs és a hímzés együttes alkalmazásával létrejött munkákból és tisztán hímzett művekből áll össze.

Forrás: Für Henrik

– Fodorean Pásztor Gyöngyi önmagát türelmetlen alkatnak tartja, aki csupán munkája során tud magának nyugalmat és csendet parancsolni. Akárhogy is van, Fodorean Pásztor Gyöngyi textilművész számára az alkotómunka olyannyira fontos, mint a napi betevő. Az életet, mint körvonalazott felületet, napról napra, évről évre öltésekkel tölti ki – fogalmazott az eseményen a művészettörténész.