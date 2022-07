Immár tizenegyedik alkalommal startol el július 13-án a Cervinus Művészeti Fesztivál, amelynek sajtótájékoztatóját hétfőn tartották a Cervinus Teátrumban. Az esemény idén rendhagyóan egy vetítéssel kezdődött, amelynek keretében a fesztivál beharangozó videóját láthatták a jelenlévők.

Csasztvan András ügyvezető igazgató elmondta, büszke arra, hogy szinte vendégelőadás nélkül tölti meg színházuk a fesztivál kéthetes programsorozatát. Egy vendégelőadó érkezik csupán, mégpedig a Szlovák Állami Népi Együttes, melyet Szarvas 300 éves újratelepítésének apropóján hívtak meg. Hozzátette, a jubileum apropóján egy új előadással is készülnek, Az Akácemberrel, amely Tessedik Sámuel életét és munkásságát dolgozza fel. Elárulta, a város születésnapi rendezvénye is a fesztivál idején, július 23-án lesz, illetve a Vízi Színházon kívül a Zenepavilonban is mindennap várják a nyár folyamán a zenére, kultúrára éhezőket.

Babák Mihály polgármester kifejtette, bízik abban, hogy a XI. Cervinus Művészeti Fesztivál is legalább olyan sikeres lesz, mint az eddigiek, az előadásokra pedig minél nagyobb közönséget kíván. Hozzátette, a Cervinus mindig különösen jó színdarabokat készít, melyek most, a háború és a koronavírus idején még inkább felértékelődnek, hiszen legalább esténként elfeledtetik velünk a mindennapi gondokat.

Dr. Melis János címzetes főjegyző elmondta, már a kezdetekben beválogatták a színház társadalmi zsűrijébe, ami egyrészt büszkeség számára, másrészt nehéz feladat is, hiszen az ember mindig elfogult a sajátjaival szemben. A Cervinus Teátrum pedig az ő szívének közepe is, amit együtt hoztak létre, sok évük benne van, és mindig központi kérdést alkot a hivatal munkájában is. Babák Mihály a főjegyző beszéde után bejelentette, hogy frissen kapták a hírt, miszerint a kormány turisztikai várossá, tehát kiemelkedő turisztikai célponttá nyilvánította Szarvast, amihez meglátása szerint nagyban hozzájárult a Cervinus Teátrum és a Vízi Színház kiemelkedő működése.

Varga Viktor főrendező hangsúlyozta, a fesztivál műsorkínálatában szívük-lelkük benne van. Részletezte, idén is összegyűjtötték a legjobb előadásokat, és ezúttal egy musical-összeállítással indítanak. Ebben mutatják meg azt a sok tehetséges táncost, színészt és énekest, akik velük dolgoznak, és akikkel igazán fel tudják frissíteni az éjszakát. A kínálatról elárulta, a Csodaszarvas ismét bekerült a programba, azonban új szereposztással, illetve ismét kiegészülve a Duna Táncegyüttessel.

De lesz még Furcsa pár is, ami egy fantasztikus vígjáték, továbbá érkezik az Örökösök, szintén humorral fűszerezve. Ugyanakkor a Sors bolondjait sem hagyják ki a repertoárból, valamint fesztiválműsor lesz az újonnan alkotott Az Akácember, és a megyeszerte már ismert Békési Betyárok is, ami egy teljesen új műfajban, a folk musical-ben repíti vissza a nézőket a gyökereinkhez. Visszatérve Az Akácemberre elmondta, az véleménye szerint lelkeket érint meg úgy, hogy közben méltóképpen tiszteleg a város újratelepítése és megalkotói előtt.

Dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató elmondta, a fesztiválra készülve ebben az évben is ügyeltek arra, hogy mindenkinek tudjanak élményt nyújtani, így idén is lesznek ingyenes produkciók. Ilyen például a Kalandos Rejtő, a Psyché és Nárcisz, a Váratlan vendég, a Buborék együttes koncertje, illetve a Betyárok című előadás is. Elárulta, idén nézőiket három nyereménnyel is jutalmazzák, így azok között, akik legalább két jegyet vásárolnak, wellness hétvégét, élményvacsorát, illetve bringó utalványokat sorsolnak ki. Végül elmondta, természetesen az előadásonkénti ajándékok sem maradnak el, melyek között különlegesség lesz az egyedi fesztiválpárnák kisorsolása.