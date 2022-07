A gyulai megnyitó ünnepségen dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében felidézte a török hódítás időszakát. Mint mondta, több mint háromszáz éven keresztül tartott az az élet-halál harc a magyarság és az oszmán birodalom között, amelynek gyulai eseményeit idézik fel ezen a hétvégén.

Tekintsünk úgy elődeinkre, mint olyan hősökre, akiknek már az ükapja is harcolt a török ellen, akik egész életükben vívták csatáikat, azért, hogy itt, a Kárpát-medencében megmaradjon a magyarság, megőrizzük kultúránkat, és megmaradjunk keresztény-keresztyén hitünkön. Ha a gyulai hősök 1566 forró nyarán el is buktak, a történelem igazságot szolgáltatott, hiszen a háborút végül megnyertük, itt vagyunk, együtt vagyunk – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, július utolsó hétvégéje hagyományosan a Végvári Napok időpontja, amelynek létrejöttéért óriási köszönet illeti a szervezőket és a hagyományőröket.

A képviselő is szólt a gyulai várvédők hősiességének jelentőségéről. Kifejtette, ha nem idézzük fel a múlt emlékeit, ha nem emlékezünk őseinkre, a jelenlegi életünket sem tudjuk megfelelő keretek között élni.

Prof. dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese az események történeti hátterét ismertette. Kitért arra, hogy 1566-ban egy körülbelül százezres szultáni sereg jelent meg Magyarországon, amely megtámadta Szigetvárt, illetve Gyulát Temesvár irányából. Hogy pontosan mi történt az ostrom alatt és az erőd visszafoglalásakor azt szombaton és vasárnap láthatják az érdeklődők. Az ostromot szombaton 19 órától, a vár visszavételét vasárnap 16 órától idézik majd fel.

Ezt követően dr. Görgényi Ernő jelképesen megbízta Magyar Istvánt a főkapitányi teendők ellátásával, a csapatok vezetésével. Magyar István elmondta, a magyar ember a lelkében mindig szabad volt, és szabad lesz. – A magyar ember csak Isten előtt és a szerelme előtt térdel le – fogalmazott.

A megnyitó következő részében elismerések átadása következett. A helyi képviselő-testület Gyula városért kitüntetést adományozott prof. dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, a Gyulai Végvári Napok szellemi atyja részére a rendezvény megalkotásában egy évtizede töretlen lelkesedéssel és a történelmi hűséget mindig szem előtt tartva végzett szakmai támogató munkássága elismeréseként. A kitüntetést dr. Görgényi Ernő adta át.

Elismerték Magyar István, a Végvári Napok főkapitányának tevékenységét is. Elismerő oklevelet vehetett át Katona Katalin, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezetője, és dr. Görgényi Ernő polgármester ugyancsak elismerő oklevelet adományozott Kovács Ágnes, az Erkel Ferenc Művelődési Központ szakmai vezetője és Hőgyes Elek, az Erkel Ferenc Művelődési Központ műszakvezetője részére.

Ezt követte a megszokott látványos felvonulás Gyula történelmi belvárosában, amelyen több százan vettek részt. Ezután 21.30-tól Majkáék adnak koncertet.

Mint azt a szervezők tájékoztatásából megtudtuk, a Végvári Napok gerince az elmúlt években megszokottat követi. A jelenlévők megismerhetik a végvári vitézek és az oszmánok életét, miközben csatajeleneteken keresztül felidézik számukra a kor harci szellemét. Elmesélik a várnak és környékének történetét, hősies védőik legendáit, a védők és az ostromlók életét. Az utóbbi évekhez hasonlóan az érdeklődők idén is benézhetnek a Várkertben táborozó hagyományőr egyesületek sátraiba, testközelből ismerhetik meg, hogyan öltöztek, mit ettek, hogyan szórakoztak közel ötszáz éve.

A hétvége legérdekesebb, leglátványosabb része idén is az a hadijáték, ami az 1566. július 2-án kezdődött ostromsorozat momentumait eleveníti fel. Tizenöt hagyományőrző csoport játssza újra az ostromot. A csaták során a filmekben is használatos pirotechnikai speciális effekteket, lövéseket, becsapódásokat megjelenítő termékeket, fényeffekteket és fütyülő csöveket használnak fel. Annak érdekében, hogy a robbanások még látványosabbak és élethűbbek legyenek, a pirotechnikai eszközökön kívül lisztet és virágföldet is használnak.

Ám a gyulai hadijáték nem pusztán látványosság, az ostrom újra játszását az egykori történések felidézésével most is prof. dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese kommentálja élőben.