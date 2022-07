A szarvasi szlovák szőttesek kiállításának megnyitójával kezdődött szombaton a Magyarországi Szlovákok Napja, amely a város és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének helyi régiója szervezésében valósult meg. A Szlovák Tájház tárlatának nyitóünnepségén elsőként Frankó Anna, a szarvasi szlovák önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd pedig Szabó Mónika, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke.

Wéberné Hanzó Terézia kulturális örökség referens a tájház történetéről elmondta, annak alaprajzi elrendezése az alföldi háztípusra jellemző, és 1975-ben az első nemzetiségi néprajzkutató konferencia alkalmával nyitotta meg kapuit a közönség felé. Alapításának elsődleges célja volt, hogy a helyi szlovákság akkoriban pusztulófélben lévő kultúrájának tárgyi emlékeit megőrizze és bemutassa.

Az épületet egyébként 1885-ben a Gajdos család építette, amely egy jómódú tanyás gazdacsalád volt. 2006-ban lett a helyi szlovák önkormányzat tulajdona, 2018-tól pedig számos felújítási és állagmegóvási munkálatot végeztek rajta. A jelenlegi, Mravik Mária által összeállított szőttes kiállításról Wéberné Hanzó Terézia kifejtette, hogy a magyar parasztság gazdálkodásában évszázadokon keresztül jelentős szerepet töltött be a kendervászon, amely a bemutatott szőttesek alapanyaga is. Elárulta, ezek elkészítése rendkívül időigényes munka volt, egy méter szőttes előállítására 20-30 munkaórát is fordítottak.

Megtudtuk, Szarvason a Holt-Körös partjainál történt egykor a kenderáztatás, és a paraszti élet fordulóira, valamint a hétköznapokra is készítettek belőle szőtteseket. Voltak köztük például díszített párnák, lepedők, abroszok, illetve családi és egyházi ünnepeken, valamint temetésen használt textíliák. Ezekből látható néhány a most megnyitott időszaki kiállításon is. A tárlat anyagának ismertetése után a Szlovák Általános Iskola citeracsoportja zenélt a jelenlévőknek, akik végül körbejárták a tájházat.

A tárlatmegnyitót követően a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban folytatódott a szlovák napi programsorozat, ahol a Pro Cultura Slovaca díjakat adták át. Ilyen kitüntetést érdemelt idén Mariene Stankovicovej-Krivákovej, Vlatkovi Miksadovi, a Folklórnemu spolku Furmicka és Ondrejovi Maglovskému.