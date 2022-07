A Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából szervezett, jövő évi rendezvénysorozatról is tárgyalt legutóbbi ülésén a helyi képviselő-testület. A programokkal a letelepedett ősökre is emlékeznek majd. A kezdeményezés előkészítése már évek óta folyik, annak állásáról a főszervező, Körösi Mihály alpolgármester számolt be a grémium előtt.