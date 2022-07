Képeire jellemző a metafizikai mélység, szívesen alkalmaz kollázs-szerű, ragasztott papírfelületeket, és más vegyes technikát. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének. Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepelt, Budapesten az Ernst Múzeumban, a Nemzeti Galériában, Debrecenben, Szegeden, Győrben, Keszthelyen, Székesfehérváron és külföldön.

A most nyílt kiállításon látható Oxigén sorozatot 2020-ban mutatták be először Biatorbágyon, és még ugyanebben az évben Budapesten az Eötvös 10. Kulturális Központban. A kisebb kiállítótérben pedig a művész Eleken készült Privát apokalipszis sorozata kapott helyet. A megnyitón a tárlatot a művész lánya Boros Eszter mutatta be – adta hírül a művelődési ház.