Nívós minősítő rendezvényeken mérettette meg magát, mutatta be tudását két békéscsabai művészeti közösség a napokban: a Bartók Béla Vegyeskar és a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar – írta Varga Tamás alpolgármester a Facebook-oldalán.

Sárvár Város a Sárvári Fúvószenekari Egyesület szervezésében 2022. július 1-2. napján nemzetközi fúvószenekari versenyt hirdetett három kategóriában a Nádasdy-várban. A vár egyedülálló akusztikájú udvarában eddig megrendezett hét fúvószenekari verseny 2008-tól az ország legrangosabb fúvós eseményévé emelkedett.

A versenyen egy darabot a kötelezően választható művek közül adtak elő a zenekarok, valamint további – a megjelölt kategória nehézségi fokának megfelelő – szabadon választott műveket mutattak be, meghatározott időkeretek között.

A sárvári program egyik színes eleme volt, amikor a versenyző zenekarok – kiegészülve a házigazda zenekarral – ünnepi zenével bevonultak a várba, majd közösen előadtak két indulót. A délután folyamán a várudvaron a jó hangulatot a zenekarok szórakoztató műsora biztosította.

A békéscsabai Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar Sárvári József: Végvári hősök 1532 című művét adták elő a kötelező művek közül. Philipp Sparke: Blue Rock című műve egyedi hangvételű műve rockos hangzást varázsolt a színpadra. Franco Cesarini: Old Russian Romances című többtételes műve csendült fel utolsóként, amely lírai és táncos motívumok váltakozásával varázsolta el a közönséget és nyerte el a zsűri tetszését.

A versenyt egy hetes intenzív felkészülés előzte meg. Az elutazás előtti estén a zenekar még bemutatta szeretett közönségének a műveket a Csabagyöngye Stég-színpadán, ahol több száz érdeklődő jutalmazta tapssal a produkciót. A háromnapos kirándulással, csapatépítéssel egybekötött hétvége egy Balaton-parti fürdőzéssel zárult mindenki örömére. A zenekari tagok összetétele igen vegyes: együtt zenél a 14 éves diák és a 78 éves „régebb óta fiatal” tagunk is. Testvérpárok, házaspárok, szülő és gyermeke is muzsikálnak együtt a zenekarban. A csapat elsősorban amatőr zenészekből áll, de van közöttük profi zenész, zenetanár is.

A vegyeskar Perlaki Attila karnagy vezetésével Keszthelyen, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) országos minősítő hangversenyén a vegyeskarok kategóriában fesztiválkórus minősítést nyert el.

A fúvósok Döge Csaba karmesterrel Sárváron, a nemzetközi fúvószenekari versenyen a felső kategória első díját szerezték meg, emellett a kötelező mű legjobb előadásáért járó díjban részesültek. Kiemelte: az elismerések jelzik, országos viszonylatban is kiemelkedő műhelyek működnek Békéscsabán.