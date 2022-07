A határon túli magyar települések bemutatkozó estjével indult el már pénteken a Zenepavilonnál a XXV. Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok. Másnap, szombaton reggel felvonulással folytatódott az esemény, immár Ezüstszőlőn, amelynek főutcáján korhű ruhában mutatkoztak be a résztvevők. Ezt követte a rendezvény ünnepélyes megnyitója.

Závoda Ferenc főszervező, a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének alelnöke köszöntötte elsőként a jelenlévőket, majd elmondta, nagy köszönet jár kárpátaljai vendégeiknek a meghívás elfogadásáért, hiszen ismeretes, hogy milyen szenvedésben részesül mostanában térségük a háború kapcsán. A köszönetnyilvánítás után a főszervező a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület nevében megnyitotta a jubileumi aratónapot és találkozót, majd felhúzták a rendezvény zászlóját.

Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program projektvezetője köszöntőjében kifejtette, ugyan a programnak ez már a tizenkettedik éve, de neki még csupán az első, így meghatódva érkezett Ezüstszőlőre.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programról elmondta, 2011-ben indult útjára egy gazdaösszefogásnak köszönhetően, ám mára a legszélesebb tömegeket megmozgató karitatív tevékenységgé nőtte ki magát.

Egyik lényege, hogy családon, közösségen és nemzeten belül mindenki ereje és képességei szerint hozzáteszi a magáét, és támogatja egymást a közös boldogulásért. Idén azonban már ennél is több, hiszen nem csak egy adományozás, ami segélyt kínál az embereknek, hanem esélyt is ad.

Utóbbit jelképezi többek között a Kárpátaljra eljuttatott vetőmag adományok egy része is. Hangsúlyozta, a Magyarok Kenyere ma már összességében a Kárpátokon is átívelő szakmai, gazdasági együttműködések, valamint a tudás és információáramlás közvetítője, ezentúl a világ magyarságának ünnepévé is vált különleges, közösségépítő erejével.