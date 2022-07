A Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület elnöke, Pepó Jánosné elmesélte, számos, elnyert pályázati forrással úgy tudják két héten át biztosítani a fiataloknak ezt a vakációs lehetőséget, hogy ezért fizetniük nem kell.

Az első héten az Iglice citera együttes tagjainak Juhász Kálmán tanított dalokat. A pénteki piacon, az új piaccsarnokban, ami közösségi térként is funkcionál, térzenét adtak a gyerekek.

A nyári tábor ezekben a napokban is zajlik, most Ocsovszki Ildikó irányításával. Nagy a készülődés: a tanultakat a szombati paprikafesztiválon, a nagyszínpadon mutatják be a citerások.