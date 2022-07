Július 9-én, szombaton 20.30-kor láthatják az érdeklődők Vecsei H. Miklós az Ifjú barbárok című művének ősbemutatóját a Várszínpadon, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében.

A Gyulai Várszínház a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal testvérszínházi megállapodásaként létrejött a darab a két világhírű magyar zenetudós, Bartók és Kodály barátságát, első népdalgyűjtő útjainak motivációit és élményeit mutatja meg, miközben magyarságtudatunk, nemzeti azonosságtudatunk ma is aktuális kérdéseivel szembesíti a nézőt. A fiatal alkotócsapat ismét olyan ősöket hívott társul, akiknek példája és minden fájdalmon átívelő hite és missziója, komoly segítséget nyújthat számunkra a 21. század útvesztőiben. Az alkotóktól megszokott gyors, ötletes, fiatalokhoz is szóló előadásmódhoz, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészeinek (Albert Csilla, Bodolai Balázs, Farkas Lóránd, Gedó Zsolt, Imre Éva, Szűcs Ervin, Tótszegi Zsuzsa, Váta Lóránd) játéka társul, de közreműködik a kolozsvári Tokos Zenekar és két táncos pár (András Katalin-Bíborka, Lakatos Ágnes, Kacsó Nimród-Károly, Vincze-Pistuka Hunor) is az előadásban, koreográfus Berecz István.

A díszletet Csíki Csaba, a jelmezeket Cs. Kiss Zsuzsanna tervezte, az előadás zenei vezetője Mester Dávid.