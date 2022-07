A rendhagyó duó ötlete három éve merült fel, amikor a két tehetség – Samodai Bence és Szives Márton – a floridai Lynn Universityn tanult, ahol felkérték őket, hogy játsszanak egy koncerten. – Mikor elkezdtem próbálni a szólóimat, odajött hozzám Bence, hogy mi lenne, ha egy duót is játszanánk. Nem sok ütő-trombita kortárs kamaramű létezik, így nem volt könnyű dolgunk a zeneválasztáskor. Viszont olyan jól sikerült a közös munka és a fellépés, hogy az ötletet és a formációt is hazahoztuk – mesélte hírportálunk Szives Márton ütőhangszeres művész.

Szives Márton Gábor

Azóta rengeteg művet sikerült felkutatniuk, és egyre több szerzővel tartják a kapcsolatot, akikkel új darabokon dolgoznak itthon és külföldön is. Három éve, első albumfelvételüknek a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium Bartók terme adott helyet. Itt játszotta fel a Samodai-Szives Duó Dubrovay László: Három tételét.

– Ez a mű az európai trombita-ütő irodalom legnehezebb darabja, melyet mi vettünk fel először. Azóta az albumot a Bartók Rádió és a Katolikus Rádió is leadta, és külföldön is turnéztunk vele. Majd egy évre rá ugyancsak a Bartók teremben készítettük el a második lemezünket, magyar és nemzetközi szerzők műveiből, mellyel elnyertük Európa egyetlen állandó ütő-trombita, professzionális duóknak járó elismerését – avatott be minket a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium tanára.

Samodai Bence János és Dubrovay László

Idén nyáron pedig ismét visszatért a duó Békéscsabára, hogy felvegyék a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas Dubrovay László kamaraműveit.

– Célunk, hogy bővítsük a trombitairodalmat, és hogy népszerűsítsük az új koncertstílust, a kortárs kamaraműveket. Dolgozunk többek között Mákos Alberttel, aki filmzenéket szerez, Kőszeghy Péter zeneszerzővel, akivel most írunk egy több mint 20 tételből álló teljes sorozatot a Fehér ló fia című magyar népmesére. És mivel jövőre lesz Dubrovay László 80 éves, ezért úgy döntöttünk, hogy rögzítjük a zeneszerző kamarai műveit is, melyeket jövőre mutatunk majd be a koncertjeinken – ismertette Szives Márton.

Mint megtudtuk, a tehetséges zenészek koncertjein többnyire kortárszene szól, mert úgy vélik, elsősorban ezek a művek képesek kérdéseket feltenni a ma embereinek, ez szól ugyanis róluk.