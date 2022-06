GYULÁN tömegek vettek részt a Múzeumok éjszakája rendezvényein, a helyi kiállítóhelyeken pedig rengeteg program szolgálta a kikapcsolódást.

Fábián Tamás, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője hírportálunknak elmondta, a Gyulai Várban Museo-caching elnevezéssel az ismert kincskereső játékok mintájára felfedező játékot hívtak életre. A kihívás után kifejezetten sokan érdeklődtek, a nyertesek a Kohán Képtárban látható Magyar Géniuszok kiállításra kaptak belépőt. Ugyancsak a várban Megtorlás és elrettentés címen középkori büntetőeszközöket mutattak be, illetve interaktív fegyverbemutató is várta az érdeklődőket.

Forrás: Für Henrik

Az Almásy-kastélyban óriási siker volt a Sisiről szóló előadás, ahogy a rendhagyó Stefánia-kör, a régimódi játékok, a fűszernövényekről szóló előadás egyaránt sokakat vonzott, de a hölgyek jelképesen Erzsébet királyné ruháját is magukra ölthették.

Kohán Képtárban egyebek mellett a kecskedudával ismerkedhettek meg a látogatók, de azt is megtudhatták, miként jut el egy tárgy a kiállítótérig, illetve koncertet adott a Sárkányhúzó zenekar is. Az Erkel-házban középpontba került a 19. századi divat és életmód. A Ladics-ház is számos érdekességgel szolgált, jelképesen még 19 század végén, 20. század elején élt Ladics Lászlóné Kliment Margittal is találkozhattak.

A városban emellett a Tájvízházban, illetve a Békés Megyei Levéltárban is érdekes programokkal várták a látogatókat a Múzeumok éjszakáján.