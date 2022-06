Seregi Zoltán igazgató elmondta, hogy a járvány miatt némileg megcsúsztak, így egyelőre nem zárult le a mostani évad, szombaton lesz a Furcsa pár, szeptember közepén pedig a Drakula-fantázia premiere. A következő évad októberben kezdődik, és a szlogen szerint közérthető művészetet, tartalmas kikapcsolódást nyújtanak a közönségnek a színvonalas, értékes előadások révén.

Beszélt a záruló évadról, hogy az eddigi előadásokat több mint 30 ezren tekintették meg, de a nézők száma a Csabai Nyár és a következő két bemutató miatt eléri a 44-45 ezret, illetve az előadások száma megközelíti a 220-at is. Ismertette a jövőbeli menüt, hogy milyen darabokkal örvendeztetik meg a közönséget a következő évadban.

Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy a pandémia ellenére szinte teljes évadot tudhat maga mögött a társulat. Több szempontból is felemelőnek nevezte az évadot, sokszínű volt repertoár, szórakoztató és elgondoltató darabokat kínált a színház. Kiemelkedő pillanatokat is említett: az Egyesült Államokban járt a társulat, több művészt díjaztak rangos elismerésekkel.A 2021/2022-es évad legjobb előadásáért járó Behir-díjat a Made in Hungária érdemelte ki a közönség szavazatai alapján, amelyet Diós Zsolt, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyvezetője nyújtott át.A legjobb háttérmunkáért járó elismerés Sallai Zsóka rendezőasszisztenshez került, amelyet a korábbi díjazottól, Kohári Imrétől vehetett át. Az évad színművészének fiatal tehetség kategóriában Kiss Viktóriát, érett színművész kategóriában Katkó Ferencet, tapasztalt színművész kategóriában pedig a Jászai Mari-díjas Kovács Editet választották, a jutalmakat a tavalyi évad nyertesei, azaz Földesi Ágnes Villő, Czitor Attila és Nagy Erika adták át.A legrangosabb elismerést, a Gálfy Gyűrű-díjat idén Katkó Ferenc érdemelte ki a rendezők ajánlását követően, a szakmai zsűri döntése értelmében, amelyet a Jászai Mari-díjas Felkai Eszter nyújtott át számára. A Jókai színház örökös tagja kiemelte: Katkó Ferenc személyében egy olyan művészt ismert meg, aki nem szöveget mond, nem játszik, hanem valósággal él a színpadon, és egyszerűen csak azt teszi, amit kell.