A rendezvény az élő népművészet ­bemutatására hivatott annak valamennyi szegmensével, a népi kézművességgel, a néptánccal, a népzenével és a népmesével együtt – nyilatkozta lapunknak Kocsis Klára. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára elmondta, az idei sokadalom középpontjában a faművesség állt, amire alapozva számos interaktív lehetőséget kínáltak az érdeklődők számára.

Mesterségek bemutatóiba, használati tárgyak készítésébe egyaránt betekinthettek a látogatók, de azt is megismerhették, hogy régen miként fűrészelték a fát, miként használták a kézi gyalut. A gyerekek kipróbálhatták, hogy a csoszogitól a gólyalábig eleink milyen játékokkal kapcsolódtak ki. Ünnepi alkalmak népi textíliái címmel kiállítás is megtekinthető volt. A tárlat arról is képet adott, hogy miként lehet a modern öltözetekbe a népies vonalat becsempészni. A sokadalom alatt az Alföld kilenc népművészeti egyesületének mintegy száz alkotója várta bemutatóval és népművészeti vásárral az érdeklődőket.