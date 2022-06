Már délelőtt 11 órakor kikerültek a régi és új könyvek a békéscsabai Korzó térre. A Békés Megyei Könyvtár által szervezett 93. Ünnepi Könyvhétre több kiadó és könyvesbolt is kihozta legújabb köteteit.

A rendezvény délutáni megnyitóján Varga Tamás alpolgármester beszédében kiemelte, az olvasás jó, az olvasás trendi és sosem tűnik el.

Miközben azt látjuk, hogy egyre többen olvasnak okoseszközökön, a könyv, az irodalom szerepe, népszerűsége változatlan. A gyerekeknek szóló kiadványok példányszáma lendületesen növekszik, az ismeretterjesztő, önsegítő kötetek rekord számban találnak olvasókra, a szépirodalom pedig tartja magát – fogalmazott az alpolgármester.

Az új könyvek mellett a megyei könyvtár is több meglepetéssel készült, az egyik asztalon a legújabb kölcsönözhető köteteket ismerhetik meg az olvasók, a másik asztalon pedig – az intézmény hetvenéves évfordulójához kapcsolódóan – az ötvenes években megjelent könyveket lapozgathatják az érdeklődők.

Az ötvenes évek könyvheteiről készült képeslapjainkat is elhoztuk erre az alkalomra – osztotta meg velünk Rakonczás Szilvia, a megyei könyvtár igazgatója.

Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója és Varga Tamás alpolgármester /Fotó: Für Henrik/

Mint mondta, ilyenkor szeretik kihozni a megyei és a városi intézmények kiadványait, így szinte minden asztalon található helyi kötődésű kötet.

Többek között a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára is bemutatkozik, melynek munkatársai számtalan máshol nem kapható kiadvánnyal érkeztek a Korzó térre – avatott be minket az intézményvezető.

Szintén a könyvhét állandó programjaként Biró Bertold könyvkötő egy Gutenberg előtti nyomdatechnológiával, a lóbőrös nyomtatással készít sorszámozott képet a kilátogatóknak.

Régen, mikor még nem létezett ólombetű, fametszetekkel nyomtattak. Volt egy kifeszített lóbőr, koromból készített festékkel lekenték keresztbe a fametszetet és a mángorlóval szépen lenyomták a bőrt. Így jött ki a nyomat. Ezeket a fanyomatokat egészen a hetvenes évekig használták, a moziplakátokat is fabetűkkel nyomtatták – mesélte a könyvkötő.

Biró Bertold könyvkötő /Fotó: Für Henrik/

Az állandó programok mellett a szerzőkkel is találkozhatnak az érdeklődők. Csütörtök délután Kovács Attila, a könyvtár munkatársa beszélgetett a Békéscsabához kötődő szerzőkkel: Varga Grétivel, Földesi Csengével, László B. Mónikával, Knyihár Andreával és Komlósi Katával.

Este közönségtalálkozót szerveztek a könyvtár munkatársai a békéscsabai születésű Berényi Annával a készülő A valóságos Petőfi című regényes életrajz kapcsán.

Pénteken a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete mutatja be tevékenységét és az általuk kiadott köteteit. Mellettük a Hírlap újságírója, Nyemcsok László mesél megjelent köteteiről a Korzó téren. A pénteket Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés irodalmi estje zárja a könyvtárban.

De ezzel még nincs vége a hétnek: szombaton Könyvhétzáró irodalmi délutánt tart a Bárka folyóirat szerkesztősége a Szlovák Tájházban, hétfőn pedig dr. Sicz György aranydiplomás kertészmérnök A pálya emlékezete – szilánkokkal című legújabb könyvét mutatja be a könyvtárban.

Kónya István: állandó értéket képvisel a könyv

Gyulán is megnyitották az ünnepi könyvhét programjait csütörtökön délután, a Kossuth téren. Csalogató térzenét játszott a Körös Kvintett, majd köszöntőt mondott Kónya István. A város alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a könyvhét a magyar szerzők és olvasók legnagyobb ünnepe, illetve a rendezvény bizonyítja, hogy a könyv napjainkban is mekkora érték és milyen fontos szerepet tölt be az életünkben. Emlékeztetett arra, hogy az első ünnepi könyvhetet Supka Géza kezdeményezésére rendezték meg 1929-ben. Az alpolgármester beszédében szólt a könyvek történetéről, a könyvnyomtatás jelentőségéről.

Kónya István, Gyula alpolgármestere /Fotó: Für Henrik/

Hangsúlyozta, mai „agyondigitalizált” világunkban a könyv állandó értéket képvisel. Kitért arra, hogy a fővédnöksége mellett a könyvtárban zajlik a Nagy Olvasási Kihívás című program, ami szolgálja, hogy minél több fiatal olvasson könyveket. Kónya István hangsúlyozta, a kisgyerekek fejlődése szempontjából fontos, hogy a szülők minél többet meséljenek, olvassanak nekik. Este a könyvhét vendége volt Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas író, költő.