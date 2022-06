– Milyen kihívások elé állította a járványhelyzet a múzeumot. Hogyan tudtak ezen túllendülni?

– A pandémia miatt több frissen megnyílt kiállítást is be kellett zárnunk, elég csak az Elmúlás néprajza című tárlatot említeni. Pár nappal a megnyitó után már jöttek is a lezárások, és ott álltunk egy izgalmas kiállítással, de látogatók nélkül. Ez az időszak szerencsénkre egybeesett az állandó kiállítás munkálataival is, és ebben minden dolgozó részt tudott venni, nem volt szükség kényszerszabadságolásra vagy elbocsátásra. Miután megnyitottuk az új állandó kiállítást, el kellett dönteni, hogy meghosszabbítsuk-e az „Elmúlás néprajza”-t, vagy inkább bontsuk le. Szerencsére a hosszabbítás mellett döntöttünk, és a látogatószám, illetve a visszajelzések igazolták a döntés helyességét. Aztán ért bennünket a sokk: Ando György igazgató úr elvesztése. Nem volt egyszerű felállni a padlóról, de szerencsére a múzeumi csapat összefogásával sikerült.

– A legújabb kínai agyaghadsereg kiállítást Ando Györggyel közösen kezdték el szervezni. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?

– Beáta Kerestanova meghívására tavaly júliusban utaztunk Ando Györggyel és Szántó Zsolttal Tőketerebesre, hogy megnézzük az agyaghadsereget. Gyuri panaszkodott, hogy van egy kis egészségügyi problémája, de a hangulat az úton végig nagyon jó volt. A tárlatot megtekintve fogalmazódott meg, hogy ezt jó lenne Békéscsabán is bemutatni. Ennek eldöntését rám bízta, de mindhárman már ott egyetértettünk abban, hogy ezt el kell hozni Csabára. A visszaút is jó hangulatban, óriási sztorizások közepette telt el, semmi nyoma nem volt, hogy komoly a baj. Talán akkor láttam utoljára önfeledten, felszabadulva Gyurit…

Bácsmegi Gábor: Szeretnék minden évben egy ütős tárlatot bemutatni a múzeumban

– Mi az, amit múzeumigazgatóként szeretne továbbvinni abból, amit Ando György önökre hagyott, felépített?

– Az első és legfontosabb a kiadványozási stratégia továbbvitele. Ezt a kezdetektől fogva támogatom. Ez nem is volt nehéz, hiszen mi is körülbelül ebben az időben kezdtük szervezni a Határtalan Régészet című magazint, mely hasonló szellemiséget képvisel, a tudományos eredményeket ismeretterjesztő formában, nem a szűk szakmának, hanem az érdeklődő nagyközönségnek írjuk meg. Az ötlet sikerét jelzi a „Csabensis” sikere is. A múzeumi kiadványok körében ez az első könyv, amely már a 3. kiadást érte meg. Jól bevált a feladatorientált munkavégzés, a „mátrix­rendszer” is, ezt már csak a létszámunk miatt is mindenképpen tovább kell vinni. Ezenfelül azokat a kapcsolatokat is szeretném ápolni, melyek főként Gyurihoz kapcsolódtak.

– Milyen tervekkel, célokkal vág neki a munkának?

– Tervek vannak bőségesen. Az egyik hosszabb távon megvalósítható terv a Gabonamúzeum ügye, amit szeretnénk jobban integrálni a köztudatba, több eseményt, programot szervezni ide. Ehhez azonban mindenképpen fejlesztések szükségesek, melyekhez pályázatokból igyekszünk forrást szerezni. Szeretnék minden évben egy ütős tárlatot bemutatni a múzeumban, melynek kezdete a nemrég megnyitott Terrakotta hadsereg – Az első császár üzenete című kiállítás. Terveim között szerepel még a pandémia miatt megszakadt programsorozatok újraindítása, mint a Vitézi Játékok és a Tortamustra is. Vissza szeretném hozni az Alföldi Tárlatot, mely hosszabb ideje szünetel. Továbbá dolgozunk egy múzeumi bolt nyitásán is, amelyet a homlokzat felújításával párhuzamosan alakítunk ki. Illetve­ a kiállítási stratégiában fontosnak tartom, hogy minden szakág rendezzen egy-egy kiállítást, így mutatva be a gyűjteményeink sokszínűségét, gazdagságát. Az Év Múzeuma 2022 díj elnyerése­ után nem lehet más a cél, mint hogy megőrizzük, illetve emeljük a szakmai színvonalat, valamint­ érdekes, izgalmas kiállításokat, kiadványokat és kulturális élményt tudjunk nyújtani a látogatóknak. Egy olyan múzeumot szeretnénk kialakítani, ahol a látogató jól érzi magát, mindig valami új élményhez jut, és többször köszönthetjük visszatérő vendégként.