A szakember elmondta, a versenyre három kategóriában nevezhettek, bérfőzetők, magánfőzők és több év szünet után a kereskedelmi főzdék pálinkáit is várták.

A legtöbb párlat, szám szerint 268, ebben az évben is szőlőből és szőlő eredetű termékekből érkezett, amit az év gyümölcse, az alma követ 112 mintával.

A harmadik legtöbb nedűt pedig szilvából küldték be, 106-ot. Kereskedelmi forgalomban kapható pálinkákból 118, bérfőzetett párlatból 132, míg magánfőzött párlatból 740 minta érkezett a megmérettetésre. Magyarország mellett a határon túli magyarlakta területekről is küldtek be nedűket a versengésre.

A szakavatott zsűri 100 pontos rendszerben értékeli a mintákat, ahol az eddigi fő bírálati szempontokat alkategóriákra osztották, az illatolás és az ízlelés során egyaránt négy szempontot vizsgálnak, illetve külön szempontot jelent a harmónia, a komplexitás. A minősítéseket és az eredményeket a pálinkafesztivál keretében, szeptember 16-án, pénteken hirdetik majd ki.