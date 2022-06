A mostani programsorozaton a 18. századi zeneszerző, Haydn és az egyházzenei kapcsolata kerül a középpontba, illetve olyan kortársak művei csendülnek fel, akik valamilyen módon kapcsolódtak Magyarországhoz.

Békéscsabán az Evangélikus Nagytemplomban június 10-én, pénteken, 19 órakor a Máté Balázs vezette Aura Musicale lép fel. A barokk kamaraegyüttes előadásában három alkotó – a német Georg Christoph Strattner, a cseh Samuel Capricornus, valamint az ispánként, nádorként, sikeres katonaként, ugyanakkor költőként és zeneszerzőként is maradandót alkotott Esterházy Pál – művei hangzanak fel.

Mint ismertette, június 6-án, hétfőn, 15.30 órakor a Korzó téren ad koncertet a mai kor egyik legkiválóbb rézfúvós ötös fogata, az In Medias Brass. Ezzel az ingyenes előadással igyekeznek csalogatni a közönséget az Evangélikus Nagytemplomba a pénteki Aura Musicale-koncertre.

Szamosi Szabolcs szerint sikeresen népszerűsítik a klasszikus zenét, a Filharmónia Magyarország által a Csabagyöngye Kulturális Központba szervezett koncertek rendre telt házasak. Ezeken a programokon igazi világsztárok érkeznek Békéscsabára, és a jövőben is ez várható, ahogy azt megszokhatta a Békés megyei közönség. Jelezte azt is: a következő hetekben egy három koncertből álló nyári sorozatot szerveznek Gyulára, az Almásy-kastélyba is.