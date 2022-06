Az évadnyitó tájékoztatón Babák Mihály, a város polgármestere a kultúra közösségteremtő erejéről beszélt, ezt követően a színház múltjáról és jelenéről szólt, majd az idei programokat, előadásokat méltatta, kiemelve a Trianon című rockoperát. – Nagy szükségünk van ezekre a varázslatokra, arra, hogy rohanó világunkban megálljunk egy kicsit és rácsodálkozzunk a művészetekre, hogy egy kicsit kacagjunk, vagy éppen könnyezzünk a megélt pillanatokban, percekben és órákban – osztotta meg gondolatait a városvezető.

– Az első szó a köszöneté – fogalmazott Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója – hiszen az elmúlt négy évben, amikor az államtitkári feladataim ellátásához erőt kellett meríteni, új impulzusokat kellett gyűjteni, akkor Szarvasra tudtam jönni, hiszen itt olyan alkotótársakra és olyan harmóniára leltem, amelyek segítették azt, hogy az országos ügyeket is jól tudjam ellátni – folytatta.

Fekete Péter hozzátette, ezután sokkal több ideje lesz, hogy bekapcsolódjon az itteni munkába, mivel jóval több időt tölt majd a városban.

– Figyelemmel fogom kísérni, hogy kollégáim milyen sikerrel tudták az ország legjobb produkcióit ismét idecsábítani – jegyezte meg.

Seregi Zoltán, a békéscsabai színház igazgatója, a Szarvasi Vízi Színház művészeti vezetője úgy fogalmazott, egy különösen izgalmas műsorsorozattal folytatódik az évad, hiszen nagyon gazdag programot sikerült összerakniuk. Szavai szerint sokféle műfaj megjelenik az idei repertoárban, majd kiemelte, hogy a látogatószám növekedésére is számít.

– A Jókai színház üzemelteti a szentesi színházat is. Ezzel létrejött a Békéscsaba–Szarvas–Szentes színházi Bermuda-háromszög, mely együttműködésben mindenki gazdagodhat, hiszen most nagyon számítunk például arra, hogy Szentesről is többen látogatnak majd ide a nyáron, így remélhetőleg a közönségszám is emelkedni fog – részletezte.

Dr. Szabó Károlyné, a Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint ma már egyfajta versengés van a hazai társulatok közt, azért, hogy ki lépjen fel a szarvasi színpadon nyaranta. – Imádják ezt a miliőt, azt a fogadtatást, azt a szeretetet, amit itt, Szarvason kapnak a közönségtől – ecsetelte. Mint elmondta, változatos programokkal készültek, minden bevált, jó dolgot megtartottak, szerdánként például a gyermekek meseelőadásokat láthatnak, hétvégén „nagyelőadások” lesznek, hétköznap pedig ingyenes előadások várják a közönséget.

Csasztvan András, a Cer­vinus Teátrum ügyvezető igazgatója az évadról szólva elmondta, a színházi produkciók mellett zenés rendezvények, gyermekműsorok, cirkuszi attrakciók sokasága várja majd a vendégeket. – Ezáltal válik nagyon színessé a kínálat – jegyezte meg. Hangsúlyozta: az előadások több mint fele ingyenes, ezzel biztosítva, hogy minél többen részt vehessenek színházi produkciókon, műsorokon.

Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti vezetője kifejtette: a szarvasi színház képviseli a Magyarországon élő szlovák színházi kultúrát is, ezért minden évben szlovák produkciókkal várják a vendégeket. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségi társadalom kultúráját megismerje a többségi társadalom, ezért ezeket a szlovák produkciókat magyar nyelven is közvetítjük – hívta fel a figyelmet.

Változatos repertoár vár a közönségre

Többek közt Örkénytől (Tóték) Shakespeare-ig (Szentivánéji álmodók), a cirkusztól (Fővárosi Nagycirkusz) a vígjátékon át (Legénybúcsú) a közönség által kedvelt, nagy sikerű musicalig (Monte Christo grófja) sok minden szerepel a repertoárban. Július 9-én a „Kőszívű – A Baradlay-legenda – A NAGY OLVASÓPRÓBA – ZENE ÉS SZÖVEG” előadás során a darab színészei eléneklik, elmondják a teljes darabot, tánckoreográfia és színpadi mozgások nélkül, de látványos kiállításban és teljesen élő hangzás mellett.