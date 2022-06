A békéscsabai megnyitón megjelenteket Gnandt János, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke köszöntötte, majd a kiállító festőt jó barátja, dr. Cs. Tóth János, művészeti író mutatta be a megjelenteknek.

Varga-Amár László több mint negyven éve alkot, munkái itthon és külföldön is népszerűek. Ezúttal húsz képet hozott el a békéscsabai közönségnek.

Szeretek idegen anyagokkal kísérletezni, ezekből is hoztam párat. Ilyenek például a röntgenfelvételeken látott sziluettekből született munkáim, vagy az a kép, ahol a celofán kapott fontos szerepet. A kiállítás nyitóképét pedig tizenöt éven át festettem egy használt vászonra. De emellett több sorozat is felfedezhető a tárlaton. Ez egyik sorozaton például az látható, hogy miként építettem bele a képeimbe a Necker-kockát – avatott be minket az alkotó, akinek legutóbb harminc éve volt kiállítása Békéscsabán, de saját bevallása szerint, mindig örömmel jön a megyeszékhelyre.