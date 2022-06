A darabok többségét a városháza udvarán láthatja a továbbiakban is közönség, de a Békéscsabai Jókai Színház közkedvelt produkcióját, a Made in Hungária musicalt a Szent István téren állítják színpadra július 8-án. Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója elmondta, az érdeklődés, a jegyvásárlások is igazolják, mennyire szeretik az emberek a rendezvényt a városban, a környéken, de kijelenthető az is, hogy országszerte készülnek rá. Már most több produkció teltházas, ugyanakkor néhány előadásra még kaphatók jegyek.

Seregi Zoltán kiemelte, a nyárhoz illően elsősorban a vidám, zenés darabok szerepelnek a július 8-áig tartó programban. A Jókai színház kedvelt színészei mellett az ország neves művészei, nagysikerű színházi előadások várják a nézőket.

Forrás: Für Henrik

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, örül, hogy a járványhelyzet elmúltával ismét lehet rendezvényeket tartani, hiszen sokan vágytak ilyen kikapcsolódásra is. A Városházi Estéknek kiváló helyszínt ad a városháza udvara, és rendezvény keretében olyan előadásokat hoznak Békéscsabára, amelyek egyrészt szórakoztatóak, másrész igazi sztárokat lehet látni Kern Andrástól Hernádi Juditon, Janza Katán és Rudolf Péteren keresztül Nagy-Kálózy Eszterig. Tudomása szerint több program is telt házzal megy majd, és bízik abban, hogy az időjárás kegyes lesz a rendezvénysorozathoz.