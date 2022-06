A minap a városi közgyűlés elé került anyag szerint a békéscsabai Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében létrejött a múzeum vadonatúj állandó, illetve a festőfejedelmet bemutató kiállítása. Új kiállítás készül a megújult Munkácsy Emlékházban, amely mellett rendbe tették az Omaszta-parkot. Korszerűsítették a Gyulai úti Munkácsy hidat és a Kórház utcai Réthy hidat, illetve teljesen újjáépítik a Deák utcai kishidat, a Sztraka hidat. Munkácsy Mihály és alkotásai által ihletett köztéri szobrokat helyeznek ki, illetve a közterületeket szintén megújították. Új otthonra lel emellett a Napsugár bábszínház az Urszinyi–Beliczey-kúria felújításával, bővítésével.

A Munkácsy Negyed egy sokszínű, a világhírű művész öröksége által inspirált kulturális, művészeti élményhelyszín a belvárosban – és mindez nagyrészt a jövő évtől lesz komplett. Tehát a mostani év a tesztidőszaka lesz, most kell letenni a működtetéshez szükséges alapokat, megkezdeni a marketing- és kommunikációs tevékenységet. Összességében élővé kell tenni az elkészült fejlesztéseket.

Varga Tamás alpolgármester az előterjesztésben azt írta: az elmúlt időszak anyagaiban, tanulmányaiban potenciális turisztikai attrakcióként jelent meg a Munkácsy Negyed, egyre ismertebb, hogy a festőgéniusz milyen szorosan kötődik Békéscsabához. Hangsúlyozta: a látogatónak éreznie kell, hogy belép a Munkácsy Negyedbe. Készül egy térkép, amely jelzi, hogy a Széchenyi liget, a Gőzmalom tér, a Gyulai út eleje, a szoborsétány egy része, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a könyvtár és a múzeum környéke, a Kossuth tér és a Szent István tér tartozik ebbe a körbe. A terület nevét hivatalosan is meg lehet állapítani, a városi közgyűlés döntése nyomán ezt a folyamatot is elindították. Emellett ki lehet helyezni táblákat, zászlókat, illetve az szintén jelzésértékű lehet, hogy a negyedben a közterületeket intenzívebben gondozzák.

A területen négy intézmény van és lesz jelen: a Csabagyöngye Kulturális Központ és telephelye, a Munkácsy Emlékház, a múzeum, a megyei könyvtár, illetve a bábszínház.

Ezek az intézmények működtetik majd a Munkácsy Negyedet, önállóságukat megtartva, ugyanakkor központi irányítás mellett. A koordinációs feladatok összehangolásával Varga Tamás alpolgármestert bízták meg, de a munkát segíti Szántó Zsolt marketing közgazdász, polgármesteri kabinetvezető, Opauszki Zoltán, a város turisztikai tanácsnoka, illetve egy felkért marketingszakember is.

Varga Tamás alpolgármester az ülésen elmondta: a létrejött értékeket újragondolva kell eladni, ami tudatosságot, felkészülést igényel. Az intézmények révén megvannak a kellő alapok. Mérik majd a látogatók számát, a célközönség összetételét, az elégedettséget is többek között, a begyűjtött adatokat pedig folyamatosan elemzik.

Három területen kell megjelennie a Munkácsy Negyednek: egyrészt a valóságos térben, másrészt online felületeken, harmadrészt pedig a programokban, amelyeket népszerűsíteni, kommunikálni kell. A nagy rendezvényekre tudatosan szükséges készülni, erre volt példa a városi gyereknap, de ilyen lesz a Múzeumok Éjszakája is.

Hangsúlyozta: az intézmények eddig is működtek, ugyanakkor szükség lesz a Munkácsy Negyed üzemeltetéséhez pluszforrásra. Költeni szükséges marketingre, kommunikációra; arra, hogy minél rendezettebb legyen a környezet a területen; a Napsugár bábszínház működtetése szintén több forrást igényel; valamint a nagyrendezvényekre is biztosítani kell pénzt.

Szép tér és mélygarázs kerülhet a Körös Hotel helyére

Szarvas Péter polgármester elmondta: egységes tartalommal kell feltölteni a területet, hogy egy pezsgő kulturális negyed jöhessen létre. Annak érdekében, hogy egységes legyen a kínálat, összehangolt működésre van szükség, illetve egy irányító csapatra. Jelezte: a bábszínház idén elkészülhet, a Deák utcai kishídnál a munkálatok nyár végén, ősz elején kezdődhetnek, illetve elmondta, hogy a múzeum homlokzata is teljesen megújul kormányzati támogatásból.

Az ülésen Miklós Attila – az István malommal és a Körös Hotel helyével kapcsolatos – kérdésére kifejtette: mindkét fejlesztés óriási forrást igényel, a kormánnyal, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő közreműködésével elindultak az egyeztetések. A Körös Hotel helyére egy szép teret álmodtak meg, és ha a talajviszonyok lehetővé teszik, akkor egy 100-120 férőhelyes mélygarázst építenének, ez 2,5-3 milliárd forintba kerülhet. Az István malom magánkézben van, és mostani állapotában valóban nem emeli a terület fényét – ott, összhangban a Munkácsy Negyeddel, egy kulturális attrakciót tud elképzelni.

Opauszki Zoltán, a város turisztikai tanácsnoka az ülésen elmondta: a Munkácsy Negyeddel Békéscsaba felkerül az ország turisztikai térképére. Meg kell mutatni, tudatosítani kell az érdeklődőkben még azelőtt, hogy útnak indulnak, hogy Békéscsaba egy remek város, ahova érdemes ellátogatni. Az infrastrukturális fejlesztések a befejezésükhöz közelednek, a működtetéssel kapcsolatos folyamatokat pedig indokolt menet közben elindítani.

Szente Béla, a kulturális, köznevelési és érdekegyeztetési bizottság elnöke, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója sajtótájékoztatón elmondta: a Munkácsy Negyed egyedülálló abban a tekintetben is, hogy meglévő elemekből építik össze. Ez csökkenti a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatot, hiszen az intézmények – amelyek kvázi konzorciumban dolgoznak majd – eddig is megvoltak, eddig is rendelkeztek költségvetéssel.