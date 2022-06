„Az ismert okok miatt – a szomszédságunkban zajló háború okán – jelenleg elsősorban Magyarországon játszó társulat az élet apró dolgai, történései által, Petőfit segítségül hívva meséltek érzéseikről, benyomásaikról, amit jelenleg a világról gondolnak. Igazi felütés volt ez az évadnyitó darab: rengeteg komikum, kikacsintás, kiszólás, elrajzolt, eltúlzott figura jelent meg, de e mellett természetesen végig ott volt a kérdés: mi van most? A mi leszre még nincs válasz, csak a most van, és az előadásból kiderült: jó, hogy együtt van a társulat, jó, hogy játszhatnak. Aminek mi, nézők örülünk talán csak még jobban” – számolt be az előadásról a Gyulai Várszínház Facebook-oldala.