Királyi szerelem bontakozik ki a csabai intimtérben

Jövő hét szerdán mutatják be a Királyom, Isten áldjon című kétszemélyes drámát a Jókai színházban. A szerelmes történet írója Bartus Gyula, Jászai Mari-díjas érdemes művész, aki hírportálunknak elmondta, az általa írt darab megmutatja, hogy egy király is ember, férfi, még ha szakrális küldetéstudattal is bír, ugyanúgy hatnak rá az érzelmek, mint bárki másra az életben.

Szabó Lajos és Kiss Viktória a darab szereplői /Fotók: Bencsik Ádám/

– A dráma írásakor arra voltam kíváncsi, hogy mit tudok kihozni egy férfi és egy nő kapcsolatából. Mit tudok megmutatni eddigi életem tanulságaként, hogy miről szól egy férfi és egy nő szerelmi kapcsolata – részletezte a színművész. A Mátyás király és szerelme, Borbála kapcsolatát bemutató előadást Merő Béla állítja színpadra, ő a történetről szólva úgy fogalmazott: – Mátyást a hatalom, annak megtartása, a magyar birodalom kiterjesztése, valamint a kereszténység megőrzése foglalkoztatja, az események sodrában pedig nem veszi észre, hogy mindezért kénytelen lemondani a szeretetről, a valós emberi kapcsolatokról. – És bár egy igaz szerelem alakul ki a király és a polgári lány között, a végére a nő mégis elmegy, a király pedig egyedül marad. Ez Mátyás igazi tragédiája – ecsetelte Merő Béla. Mint megtudtuk, a történet szerint két világban, a realitás és a szürrealitás világában játszódik a darab. Utóbbiban Mátyás a Jóistennel próbálja tisztázni a történteket, és igyekszik vezekelni a tetteiért. – Van egy sík az életen túl, ahol egy erős férfit látunk, aki vívódik, csatározik az Istennel, a másik szinten pedig egy politikust, egy vezért ismerhetnek meg a nézők, aki szép lassan meglágyul Borbála hatására –ismertette a Mátyást alakító Szabó Lajos. Kiss Viktória, akit Borbála szerepében láthatunk, elárulta, rendkívül nehéz volt számára a próbafolyamat, hiszen ez az első kétszemélyes darab, amiben játszik. – Tartottam tőle, viszont most már nagyon várom, hogy a közönség megtöltse a nézőteret – fűzte hozzá a színésznő. A kétszereplős darab ősbemutatóját június 1-jén, jövő hét szerdán láthatja majd a közönség.









