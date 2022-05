Néhány évvel ezelőtt, 2017-ben már jártunk hasonló módon Svájcban, majd, elsősorban a pandémia miatt, pár esztendős kényszerszünet következett – nyilatkozta hírportálunknak Mahovics Tamás békési néptáncpedagógus. Mint elmondta, a genfi intézményben már hagyománynak számít, hogy a hetedik osztályosoknak olyan kurzust szerveznek, amelynek keretében Kelet-Európából hívnak népművészettel foglalkozó tanárokat, táncosokat és zenészeket, akik megismertetik az adott ország kultúrájának egy-egy érdekes szeletével a diákokat.

Mint említettem, második alkalommal jártunk az iskolában, ahol ebben az évben a Talléros Együttessel közösen magyar néptáncot, illetve magyar népi hangszereket mutattunk be a gyerekeknek, a fiatalok a pásztorfurulyát és a citerát ismerhették meg – fogalmazott a szakember. Hazánkból tizenöt citerát vittek ki Svájcba, illetve a tanulók pásztorfurulyákat vásároltak, amelyeket azután természetesen meg is tartottak.

A foglalkozások remekül sikerültek, átjött az érzés, hogy a néptáncpedagógusok és az együttes tagjai nagyon szeretik a hivatásukat, és a lelkesedésüket az egyébként is nyitott és érdeklődő gyerekek gyorsan átvették.

Svájcot a háborúk elkerülték, egy igazán befogadó társadalomról van szó, amire még rátett egy lapáttal, hogy egy Waldorf-iskolában jártunk, ahol mindez még fokozottabban igaz – tette hozzá Mahovics Tamás. A részletekről megtudtuk, hogy a gyerekeknek kalocsai táncokat tanítottak, amelyeknek nagy előnyük, hogy többféle szinten lehet velük foglalkozni. A diákok emellett magyar népi játékokat is kipróbálhattak, magyar népdalokat énekeltek, és persze, ahogy említettük, néptáncoltak is. Mahovics Tamás néptáncot és pásztorfurulyázást, Földesi Márton citerát, a többiek pedig néptáncokat és népdalokat tanítottak. Az iskolában minden gyerek tanul zenélni is.