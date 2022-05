A kezdeményezés ötletgazdája az a Pörneki Anikó énekművész, magánének tanár volt, aki két évtizeddel ezelőtt tanítványaival hozta létre a civil énekes formációt.

Szombaton este fellépett a Bel Canto Művészeti Egyesület, a Bella Voce Duó, a Melody Duó, a Bel Canto Énektanoda, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Magánének tanszaka. A közös koncert bevétele elsőként a Muzsikáló Gyermekekért Alapítványt támogatja.

Pörneki Anikó énekművész, hangképző tanár élete, pályája úgy alakult, hogy a főiskola elvégzése után Orosházán kezdett tanítani a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének szakán.

– A bel canto egy énektechnika, olaszul szép éneket jelent. Én ezt az énektechnikát tanítom – ahogy az olaszok énekelnek: önfeledten, természetesen, kedvesen, jóízűen, ami sugárzik a színpadról.

– 1998 szeptemberétől ezzel a lendülettel láttam munkához. A tanítványaim befogadók voltak, a fellépéseink motiváltak arra, alakítsunk civil szervezetet. Akkor, 2001-ben énekeseimmel jött létre a Bel Canto Művészeti Egyesület, pezsgő zenei élettel megtöltve a várost, a fesztiválokat. Ám a pandémia mitt csak most tudjuk megünnepelni a kétévtizedes jubileumot – sorolta Anikó a kezdeteket, majd mesélt élete alakulásáról, a balatoni kitérőről, ahol szintén népszerűsítette a bel cantót, Balatonszárszón vegyeskórust vezényelt hét évig, országos énekversenyt szervezett, egyéni szólistaként is egyengette énekművészi szakmai útját, zenés kávéházat és énektanodát is üzemeltetett.

Majd újabb váltás után visszatért Békés megyébe. Napjainkban Köröstarcsán él. Tanít Békésen, Orosházán a magánének tanszakot vezeti, ahol – ahogy ő fogalmazott – 15 dalos pacsirta várta.

– 2022. januárjától helyettesítő tanárként tértem vissza szülővárosomba, majd március 8-án megkaptam a kinevezésemet; ez egy jel volt; nőként, énekművészként, tanárként új kihívások várnak rám újra Békés megyében, Orosházán.

E pár hónap alatt szerveztük meg a szombati gálát. Régi és új énekeseim csatlakoztak, olyan formációk léptek színpadra, akikkel az elmúlt években is együtt dolgoztunk. A koncert üzenete, hogy jó dolog az éneklés, sosem késő az énektanulás, hangképzés. Ezt illusztrálta a fellépők széles skálája: a tanítványaim között 8 és 75 éves is van.

Színes volt zeneileg is a gálaműsor palettája, felcsendültek ismert dallamok, népszerű olasz melódiák és operett részletek. A művésztanár elárulta, a nyár se telik pihenéssel. A zene, az ének a saját mindennapjait és tanítványaiét is meghatározza. Körötarcsán énekesképzőt szervez.