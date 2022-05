Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala által szervezett AchtUngarn a magyar műveltség nyolc területére: a folklórra, a művészetre, a tudományra, a történelemre, a gasztronómiára, a sportra, a zenére és a kultúrára hívja fel szomszédaink figyelmét. Az esemény fővédnöke Nagy Andor, hazánk bécsi nagykövete.

- A kétnapos, Magyarországot bemutató fesztiválon teátrumunk lesz az egyetlen színházi fellépő, záróeseménye lesz a békéscsabai művészek fellépése. A Made in Hungária szereplőgárdájából Ormándy M. Keve, Nagy Róbert, Kiss Viktória, Puskás Dániel, Király M. Alexandra, Szász Borisz, Laszkó Viktor, valamint Berndt Richárd szh., Bartus Botond szh. és Márki Szabina mutatkoznak be Bécsben, és természetesen csapatunkat erősítik a Viharsarok Táncszínház művészei is: Mlinár Péter, Gáspár Bendegúz, Fazekas Döníz, Földes Roxána, Oláh Dániel és Tóth Luca – osztotta meg velünk Seregi Zoltán, a csabai teátrum igazgatója.