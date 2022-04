Mint elhangzott, a közel hatvanfős együttes ezúttal vendégelőadókat is meghív a békéscsabai koncertjére: a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes és a GM Tánciskola közreműködése színesíti majd a zenei produkciót. A több mint egyórás koncerten felcsendülnek népszerű musicalek és popslágerek fúvószenekari átiratai, de nem maradhatnak el a vidám táncdallamok, romantikus keringők, vagy éppen az indulók. Igazi zenei csemege is várható: a fúvószenekar rockzenei ihletésű zeneszámmal is készül.

A zenekar a koncertből származó bevételét a kárpátaljai magyarok megsegítésére ajánlja fel, amelyben Bonnyai Sándor szociális munkás lesz a segítségükre. A támogatói jegyek megvásárlásával vagy pénztári befizetéssel a helyszínen, illetve a kihelyezett adományládában fogadják a felajánlásokat.