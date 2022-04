Csendes, elmélyült ismeretszerzésre van alkalma annak, aki betér a Nagy Gyula Területi Múzeumba. A most is látható állandó kiállítási anyag 17 éves. Orosháza történetét dolgozza fel. Korszerűsítése és informatikai eszközökkel való kiegészítése igen időszerűvé vált. – Az új állandó kiállítással városunk talán leghíresebb mesteremberének, Thék Endrének emlékére, munkásságának tiszteletére állítunk emlékszobát.

– Ez a változás egy szemléletváltást is eredményez – magyarázta a helyszínen, a híres mester szobra mellett ­Józó Tamásné igazgató. A múzeum 96 millió 355 ezer forintra pályázott, melyet sikeresen elnyert.

A pályázati anyag létrehozása és benyújtása nagyon rövid időszak volt, mintegy 1,5 hónap alatt készültek el. S hogy mire lesz ez elég?

– A projekt több fázisból áll, jelenleg az előkészítési munkálatok zajlanak. Hamarosan lebontjuk a kiállítást, és az emeleten megkezdődik három terem felújítása, korszerűsítése. A pályázat ezen szakaszában elkészítjük azokat a helytörténeti vonatkozású tartalmakat, amelyek majd megjelennek részben a kiállításon, részben a digitális eszközökön.

Létrejön egy új, Orosháza történetét bemutató állandó kiállítás és egy Thék Endre emlékterem.

Ezzel párhuzamosan folyamatosan zajlik a kiállítások digitális tartalmának létrehozása, új felületet és arculatot kap a múzeum a virtuális térben – sorolta a részleteket az intézmény vezetője. Kifejtette, nagy örömmel kezdtek a tervezésbe.

– Lehetőségünk adódik arra, hogy városunk híres szülöttének, Thék Endrének méltó emléket állítsunk. Másodsorban, ha a múzeum eddigi életét nézzük, Juhász Balázs alapozta meg gyűjtésével a múzeumot, Nagy Gyula folytatva e tevékenységet, rendszerezte és feldolgozta a gyűjteményt, majd egy időszakban a kiállítások lettek hangsúlyosak.

A kistérségben is megjelentünk foglalkozásainkkal. Most tartunk ott, hogy Orosházán is egy XXI. századi, korszerű, látványos és élményekben gazdag attrakciót kínáljunk. Nagyon nagy örömmel tekintünk az elkövetkező időszakra. Rengeteg munka vár ránk, szakmai kihívás, de jó a csapat, és megkapunk minden támogatást a fenntartó részéről. Az örömünk akkor lesz teljes, ha a látogatók már a kész, új kiállítási anyag látványáért is jöhetnek a múzeumba. Józó Tamásné azt is elárulta, terveik szerint az új kiállítás megnyitójának a jövő nyáron lesz realitása.