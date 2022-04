A békéscsabai közönség a Gyuláról indult akusztikus formációt először a napokban hallhatta. A tagok az alkalom apropóján hírportálunknak is nyilatkoztak.

Az együttes viszonylag frissnek mondható, ugyanis a jelenlegi formában 2021 óta zenélnek. Igazi klasszikus felállásról van szó, hiszen az éneket csak gitár kíséri. A mikrofon mögött Peres Vivien áll, a gitáron Bíró Mesi játszik. A lányok egymást régóta ismerik, közös muzsikálással más felállásban és több hangszerrel korábban is próbálkoztak.

A régi ismeretség miatt az indulás könnyen ment, a legnagyobb problémát a megfelelő név megtalálása jelentette. A végső ötletet egy számunkra kedves dal adta

– mesélte Mesi.

Az együttes neve Chained lett, ami magyarra fordítva azt jelenti, összeláncolva.

A név a kapcsolatunkat is találóan mutatja, hiszen külön-külön is sokat zenéltünk, de végül mindig egymás mellett kötöttünk ki, mintha össze lennénk láncolva

– tette hozzá Vivien.

Hiába fiatal a formáció, tudásukat már több helyen is megmutatták. Az első fellépésük rendhagyó volt, ugyanis a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Ház által szervezett Stream Szerda programsorozat keretein belül online koncertet adtak. A vírushelyzet enyhülése után több gyulai helyszínen is megmutatták magukat. A Kultúr Café 48 segítségével pedig Szegeden is színpadra állhattak már.

Az utcán is szívesen zenélnek /Fotó: Chained Facebook-oldala/

A lányok attól sem ijednek meg, ha éppen nem tudnak szervezett körülmények között fellépni. Ilyenkor Gyula utcáin és terein rögtönzött koncertet adnak.

Az utcazenélés számunkra olyan, mint egy próba kíváncsi fülekkel és elismerő tapssal megfűszerezve

– fűzték hozzá.