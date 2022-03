A testület jóváhagyta, hogy a Mogyoróssy János Város Könyvtár gyermekkönyvtári közösségi fogadótér kialakítására nyújtson be pályázatot. Döntöttek arról is, hogy a tervezett, 4,5 millió forintos beruházáshoz szükséges 680 ezer forintos saját forrást az idei költségvetési tartalék terhére biztosítják.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy alig néhány napja adták át a 15 millió forintos ráfordítással megújult gyermekkönyvtári részt, a bibliotéka vezetése pedig máris újabb fejlesztésre pályázik.

A megvalósult beruházásnak azért van jelentősége, mert a Nemzeti Kulturális Alap települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére meghirdetett pályázatára olyan intézmények nyújthatják be kérelmüket, amelyek jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt időszakban.

A tervezett fejlesztés keretében a gyermekkönyvtár előtti mintegy 40 négyzetméteres szakasz újulhatna meg, új bútorokkal és új funkciókkal. Az intézmény ezzel egy újabb közösségi teret hozna létre a bibliotékában.

A testület módosította a társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét. A legtöbb lakótelepen egy-egy lépcsőház alkot egy társasházat, a paradicsomi városrészen azonban van olyan, hogy 60 lakás tartozik egy épületbe. A korábbi rendelet értelmében azonban csak egész épület felújítására lehetett pályázni, a változtatással ezt oldották fel a képviselők, így lehetőség nyílik épületrész és lépcsőház felújítására is pályázni. Változtattak azon is, hogy egy-egy sikeres pályázat után csak öt évvel lehetett ismét pályázni, mostantól akár a következő kiírás esetén is meg lehet ezt tenni.

Köszöntötték Katona Katalint

Az ülés nyitóakkordjaként dr. Görgényi Ernő polgármester köszöntötte Katona Katalint, az Erkel Ferenc Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját abból az alkalomból, hogy a szakembert március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából Gyula város és Békés megye lakóinak körében végzett több évtizedes közösségépítő munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával ismerték el.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, büszkék arra, hogy a város egyik meghatározó kulturális cégének ügyvezetője komoly állami elismerésben részesült.