A kiállítást részletezve elmondta: a látogatók betekintést nyerhetnek a méhészkedés történelmébe, de megnézhetik a Méhek nyomában című filmet is, melyet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kérésére készített Poroszka Magyar Zsolt méhbiológus. A méhészek életébe is betekintést nyerhetnek az érdeklődők: megismerhetik azt, hogy milyen feladatok várnak évszaktól függően a méhészekre, hogyan irányítják a méhek életét. De egy egy kis monitoron keresztül megnézhetik azt is, hogy mi történik egy kaptár belsejében. Láthatnak méhész ruhát, az egyik kaptár mögött pedig igazi méhek várják majd a kíváncsi tekinteteket.