Hozzátette, hétfőn ünnepelte rendezvényszervezői pályafutásának 25. évfordulóját is, mivel 1997. február 7-én Balázs Pali-koncertet hívott életre. A jeles dátum apropóján tortával szintén várták a kultúrára szomjas nézőket. Elmondta, a hétfői irodalmi esten több mint százan vettek részt, akiket Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntött. A programon közreműködött Réger Wanda színművész, Szász Borisz színész, Pősze Anita előadóművész és Vígh Ildikó író, a műsort most is Horváth Szabolcs vezette. – Sok fiatal vett részt az esten, fontos, hogy ők is megismerjék, hogy a magyar nyelv mennyire csodálatos – mondta Frankó Attila. Felolvastak a 175 éve született Mikszáth Kálmán műveiből, de megemlékeztek arról is, hogy 199 éve véglegesítette Kölcsey Ferenc a Himnuszt, a közelgő Valentin-nap alkalmából pedig szerelmes versek ugyancsak színesítették a palettát.