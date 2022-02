A Random Trip előadói: Péterffy Lili – ének, Puskás Peti (The Biebers) – ének, Heincz Gábor ‘Biga’ (Zenevonat) – gitár, ének, Nagy Kristóf (Seven Seconds in the Future) – gitár, loop, beatbox, Jász Andris (Kéknyúl) – szaxofon, fuvola, DJ Q-Cee – lemezjátszó, beatbox és Delov Jávor – dob.

A koncertre február 19-én 21 órától kerül sor a Csabagyöngye Kulturális Központban.