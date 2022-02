Ujvári Zsolt természetfotós nem tudott jelen lenni személyesen az eseményen, de Roszik Zoltán múzeumigazgató köszöntőjéből megtudtuk róla, hogy biológus végzettsége van, a szakmája pedig helyszínelő.

A rovarok iránti érdeklődése már óvodás korában elkezdődött, ami azóta is töretlen. Az apró állatokat meg is örökíti, makrofotóin olykor milliméternél is kisebb élőlényeket láthatunk. Ezekből készült egy összeállítás, amely a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum után most Szarvason látható.