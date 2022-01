Júniusban egy fúvószenekari és mazsorett-találkozóra kerül sor Csorváson, majd október elején egy templomi koncertet terveznek, bevonva a művészeti iskolai együtteseket. S itt az újabb évforduló, a Csorvási Alapfokú Művészeti Iskola is három évtizede kezdte meg működését. A sort majd a karácsonyi koncert fogja zárni.

– Nagy szívfájdalmam volt, hogy ez a programunk az elmúlt két évben elmaradt, de most bizakodunk, hogy idén megtarthatjuk. Várják az emberek, most is nagyon sokan érdeklődtek, hogy lesz-e. Végül a koncertet nem helyettesítve, de kitaláltunk egy adventi térzenét, amire nagy volt az érdeklődés – mondta Debreczeni István.