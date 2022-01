Az egész országból, minden megyéből és a fővárosból is jelentkeztek a versenyre, összesen 95 könyvtár mutatkozott be. Több mint 15 ezer szavazatot (lájkot) kaptak a versenyben részt vevők, miközben így is népszerűsítették az intézményeket és az olvasást – valójában ez volt a cél.

– Megmutattuk a könyvtári összefogás erejét. Olyanok is kattintottak, akik majd ezután lesznek olvasók. Ez a legcsodálatosabb dolog, ami velünk történhet a könyvtárospult mindkét oldalán – fogalmazott Telegdi Ágnes, az ötlet elindítója. Megkerestük a battonyai könyvtár dolgozóit, akik éppen a nyereménycsomagot bontogatták.

Balázsné Szabó Erzsébet, a Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. intézményvezetője és a könyvtárban dolgozók gyermeki örömmel nézegették a jutalmukat, s közben meséltek arról, hogy különösen nagy hangsúlyt fektettek az újrahasznosítható alapanyagokra, amikor intézményük dekorációját készítették. Leselejtezett könyvekből hajtogattak angyalkákat, adventi asztali díszeket, papírdobozokból kandallót építettek, a fenyőfájukra sóból, lisztből készült gyurmadíszek kerültek. A könyvtár előterében még most is láthatók a szél lengette kis harangokat utánzó kávékapszulák. Ez tetszett meg sokaknak, így lehettek ott a győztesek között a battonyaiak 2021 decemberében.