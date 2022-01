Az Énekes madár című szerelmes játék Tamási Áron egyik legszebb története: boldogságkeresés, szerelemkeresés, ég és föld közt lebegés. A mű a tiszta és őszinte szerelem erejéről és az emberi jellem visszásságairól, az irigység és a gonoszság természetéről, valamint az azon is győzedelmeskedő tisztaságról szól. A konfliktusos drámában a legfőbb ellenpólusok a fiatalabb és az idősebb korosztály, valamint a szerelem és a gonoszság között helyezkednek el. Tege Antal, az előadás rendezője elárulta, lelkiségében nagyon közel áll hozzá ez a színmű.

– Tamási Áron 1933-ban írta az Énekes madár című darabját. Ez volt az első színpadi műve, amely az Új Thália Színházban 1935-ben színpadra is került. Az író teljesen új dramaturgiát, színpadtechnikai megoldásokat hozott be ezzel a darabbal, talán ezért is odázhatta el egy ideig az akkori polgári színjátszás vezetősége a bemutatóját – ismertette a rendező. Hozzátette, a nagy kedvvel és bódulattal írt mű szintézisbe hozza a valóságot a csodával.

– A csoda, a szerelem erejében rejlik, amivel a főszereplő képes falakat elmozdítani, fát növeszteni, vagy akár kaput nyitni a mennyország felé – avatott be minket a rendező.

A székely népi játék időtlensége a jelmezeken és a díszleten is megfigyelhető lesz, amelyekről a magyar népi- és képzőművészeti elemek is visszaköszönnek majd. A műhöz szervesen kapcsolódó izgalmas zenei világot pedig Gulyás Levente zeneszerző, zenei vezető komponálta, aki elmondta, az előadás során folklór és a mai zenéknek egyfajta egyvelege fog felcsendülni.

– A nyolctagú zenekarban nép-, jazz- és popzenészek egyaránt helyet foglalnak, akik az előadás alatt hegedűn, brácsán, furulyán, szaxofonon, basszusgitáron, gitáron vagy éppen billentyűs hangszeren játszanak. A jól ismert népdalok mellett pedig saját zenék is hallhatóak lesznek, melyek olykor nem is a történetet viszik tovább, sokkal inkább a hangulatot erősítik, vagy éppen ellene mennek – osztotta meg velünk a zeneszerző.

A szerelmi történetben Kömény Móka, fiatal legényt Szabó Lajos játssza, a szerelmét Nádra Kitti alakítja Gondos Magdolna, a fiatal leány szerepében. Földesi Ágnes Villővel Gondos Eszter, Liszi Melindával Gondos Regina vénleány szerepében találkozhatunk. Mellettük Katkó Ferenc, Csomós Lajos, Mlinár-Kőrösi Katalin, Szente Éva, Gerner Csaba és Kiss Viktória is feltűnik majd a színpadon.

Az örök szerelem színpadra álmodott történetét pénteken láthatja először a nagyközönség.