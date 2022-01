Az énekes, dalszerző hozzátette: az új szerzemény produceri munkáját is George Shilling látta el, aki már 2009 óta mentorálja az együttest, és akivel közösen dolgoztak a csapat angol nyelvű dalain is, többek közt tavaly nyáron a világhírű londoni Abbey Road stúdióban, ott ahol anno a Beatles is megfordult. – A Dirty Slippers 2009 óta dolgozik együtt a brit George Shillinggel, aki már első, az Egyesült Államokban felvett anyagukon is közreműködött. Ő mások mellett az Oasis, Mike Oldfield, a Texas és Madonna lemezének producere volt – részletezte Lobó-Szalóky Lázár.