A kiállításmegnyitón Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A szakember kiemelte, öröm számukra, hogy szigorú intézkedések mellett nyitva tarthatnak, és fogadhatják a vendégeket. Mint mondta, tapasztalatai szerint is nagyon fontos az embereknek a művészet.

- A WHO, az Egészségügyi Világszervezet 2019-es kutatása pedig be is bizonyította, hogy a kulturális és kreatív tevékenység számos betegségre gyakorolhat gyógyírt – tette hozzá.

Megnyitó beszédében Kónya István, a város alpolgármestere elmondta, a kis Szilágyi művészetének lényege az alföldi táj, a népi élet megragadása, a mindennapi élet apró mozzanatainak a megörökítése, megfestése vagy grafikai megjelenítése.