Tege Antal, az előadás rendezője elárulta, lelkiségében nagyon közel áll hozzá ez a színmű. – Tamási Áron 1933-ban írta az Énekes madár című darabját. Ez volt az első színpadi műve, amely az Új Thália Színházban 1935-ben színpadra is került. Az író teljesen új dramaturgiát, színpadtechnikai megoldásokat hozott be ezzel a darabbal, talán ezért is odázhatta el a bemutatóját egy ideig az akkori polgári színjátszás vezetősége – ismertette a rendező.

Seregi Zoltán reméli, a járványhelyzet ellenére sikerül a tervezett időben bemutatni Tamás Áron szerelmes népi játékát /Fotók: Bencsik Ádám/