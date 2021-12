– A válásom után ott maradtam egyedül a kisfiammal. Összetörve, azzal az érzéssel, hogy na most aztán nincs tovább. És mégis van. Ezt az életérzést szeretném megmutatni. Hitet, reményt adni megannyi, hasonló élethelyzetben lévő anyukának, nőnek, hogy bizony talpra lehet, kell állni. Talán ez is a könyvem sikerének titka, hogy nemcsak humoros, szórakoztató, hanem teljesen őszinte is. Büszke vagyok arra, hogy vannak férfi olvasóim is. Úgy gondolom, egy okos férfi nagyon sokat tud tanulni a női lélekről, ha kezébe veszi a könyvemet.