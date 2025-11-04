1 órája
Szóltak, hogy tegye rendbe az árkot, ha nem teszi, bírságot is kaphat
Fontos kötelezettségre hívta fel a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat. A felhívás a vízelvezető árkok tisztításáról szól. Több 10 ezer forintos bírságot is kaphat, aki csak vállat ránt.
Újból felhívta a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat a kapubejárók alatti átereszek és az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztítására. Továbbra is hatályban van ugyanis egy helyi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet.
A vízelvezető árkok tisztítása a lakók feladata
Az abban írtak szerint az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és ezek átereszeinek tisztán tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, illetve a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történő szállításáról a lakóknak kell gondoskodniuk.
Ez a szabály hasonló ahhoz, hogy füvet is kell nyírni az ingatlanok előtt
Ez egyébként egy ahhoz hasonló szabály, mint ami a fűnyírással, a kaszálással kapcsolatos. Az a rendelkezés úgy szól, hogy az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 méterig a közterület gondozására, tisztán tartására, gyommentesítésére a lakóknak kell ügyelniük.
Ezt kérték az önkormányzatnál a békéscsabaiaktól
Ezért azt kérték az önkormányzatnál a lakóktól, az ingatlanok tulajdonosaitól, használóitól, hogy a víz elvezetése érdekében teljes keresztmetszetben tisztítsák ki az árkot, valamint a kapubejárók alatti átereszt.
Bírság is járhat annak, aki csak vállat ránt
Aki egyébként megszegi ezt a szabályt, büntetést is kaphat. A vonatkozó, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alapján
- 10 000 forinttól 37 500 forintig terjedő helyszíni bírság,
- illetve 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
