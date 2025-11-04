Szóltak, hogy tegye rendbe az árkot, ha nem teszi, bírságot is kaphat

Újból felhívta a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat a kapubejárók alatti átereszek és az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztítására. Továbbra is hatályban van ugyanis egy helyi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet.

A vízelvezető árkok tisztítására hívta fel a békéscsabaiak figyelmét az önkormányzat. Fotó: MW

A vízelvezető árkok tisztítása a lakók feladata

Az abban írtak szerint az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és ezek átereszeinek tisztán tartásáról, rendszeres kaszálásáról, a víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, illetve a kiszedett idegen anyagok lerakóhelyre történő szállításáról a lakóknak kell gondoskodniuk.

Ez a szabály hasonló ahhoz, hogy füvet is kell nyírni az ingatlanok előtt

Ez egyébként egy ahhoz hasonló szabály, mint ami a fűnyírással, a kaszálással kapcsolatos. Az a rendelkezés úgy szól, hogy az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 méterig a közterület gondozására, tisztán tartására, gyommentesítésére a lakóknak kell ügyelniük.

Ezt kérték az önkormányzatnál a békéscsabaiaktól

Ezért azt kérték az önkormányzatnál a lakóktól, az ingatlanok tulajdonosaitól, használóitól, hogy a víz elvezetése érdekében teljes keresztmetszetben tisztítsák ki az árkot, valamint a kapubejárók alatti átereszt.

Bírság is járhat annak, aki csak vállat ránt

Aki egyébként megszegi ezt a szabályt, büntetést is kaphat. A vonatkozó, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alapján

10 000 forinttól 37 500 forintig terjedő helyszíni bírság,

illetve 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság

szabható ki.