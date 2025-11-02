Más a logó, és nem 50 forintot ér? A MOHU elárulta, miért

Immár csaknem két éve, 2024 eleje óta szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg, valamint 0,1 és 3 liter közötti űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül.

Vannak olyan palackok, amelyek visszaváltási díja nem 50 forint, és a feltüntetett logó is más, mint a megszokott. A MOHU válaszolt, hogy mi áll ennek hátterében. Fotó: MW

Az italcsomagolások között vannak egyutas palackok és többutas palackok

Az italcsomagolások többsége egyutas, vannak köztük azonban többutasok is. Előbbiek jelzésére szolgál az a logó, amelyben a nyilak egy kört írnak le az 50 forintos jelzés körül; utóbbiak jelzésére pedig a fektetett palackot formázó nyilak szolgálnak, itt széles palettán mozog a visszaváltási díj.

Az egyutas palack a fogyasztást követően hulladékká válik, ám megfelelő gyűjtés, előkezelés után újrafeldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyaga lehet.

A többutas palack a benne lévő italt elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti.

Visszajár az 50 forint, függetlenül attól, hogy hol vette az italt

A MOHU-nál elmondták, hogy a REpont automaták alapvetően az egyutas palackok, italcsomagolások fogadására készültek: vagyis azokat a palackokat, dobozokat és üvegeket lehet itt visszaadni, amelyek nem újratölthetők, hanem begyűjtés után anyagukban újrahasznosíthatók. Fontos feltétel ezen italcsomagolások esetében, hogy

szerepel rajtuk az egyutas visszaváltási logó,

ép, nem összenyomott állapotban kerülnek vissza,

fém, műanyag vagy üveg anyagúak,

0,1 és 3 liter közötti űrtartalmúak.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az automata visszaveszi a palackot. A jogszabálynak megfelelően meghatározott 50 forint pedig visszakerül a vásárlóhoz, függetlenül attól, hogy hol vette az italt.

A többutas palacknál a visszaváltási díjat a gyártó határozza meg

A többutas palackokra más szabályok érvényesek. Az újratölthető italcsomagolások esetében

a visszaváltási díjat a gyártó határozza meg, és az szerepel az italcsomagoláson,

többutas visszaváltási logó szerepel rajtuk,

ezeket csak azok az üzletek veszik vissza, ahol az adott ital kapható,

az italcsomagolásokat visszaviszik a gyártóhoz újratöltésre.

Néhány boltban vannak soft drop automaták

A MOHU rendszere tehát elsősorban az egyutas palackokra vonatkozik, de néhány boltban találhatók úgynevezett soft drop automaták, amelyek a többutas üvegeket is képesek visszavenni, mivel óvatosan, törés nélkül kezelik azokat – hangsúlyozták a Beol.hu megkeresésére a MOHU-nál.