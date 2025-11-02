Egészségügy
2 órája
Véradások Békésben november 7-ig
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu
Minden csepp vér életet menthet. Fotó: Shutterstock
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) november 3. 09:00 - 18:00
- Dévaványa, Dévaványa Város Önkormányzata (Árpád utca 1.) november 3. 09:00 - 11:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) november 3. 09:00 - 18:00
- Szarvas, Szarvas Tesco Hipermarket (Csabai út 9.) november 3. 13:00 - 15:00
- Orosháza, Orosháza, Polgármesteri Hivatal (Szabadság tér 4.-6.) november 4. 08:00 - 11:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) november 4. 09:00 - 14:00
- Békéscsaba, Széchenyi István Szakközépiskola (Andrássy u. 1.) november 4. 09:00 - 11:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) november 5. 09:00 - 14:00
- Békéscsaba, Plazma Center Békéscsaba (Jókai u. 1-19.) november 5. 09:00 - 11:30
- Gyula, Karácsony János Általános Iskola Gyula (Erkel tér 2.) november 5. 14:00 - 17:00
- Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti (Könd utca 59.) november 6. 11:00 - 17:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) november 6. 14:00 - 18:00
- Békéscsaba, Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti (Gyulai út 20.) november 7. 08:00 - 12:00
- Végegyháza, Végegyháza Barangoló Közösségi Ház (Széchenyi utca 7./B.) november 7. 09:00 - 11:00
- Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti (Semmelweis u. 1.) november 7. 09:00 - 12:00
